    Бадр аль-Бусаиди: Оман работает над обеспечением судоходства в Ормузском проливе

    Министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамед аль-Бусаиди заявил, что конфликт на Ближнем Востоке возник не по вине Ирана.

    Как передает Report, об этом сообщает Al-Jazeera.

    Аль-Бусаиди отметил, что ситуация может значительно ухудшиться, если конфликт США и Израиля против Ирана продолжится, добавив, что Оман активно работает над обеспечением безопасного судоходства через Ормузский пролив.

    "Как бы вы ни относились к Ирану, эта война началась не по их вине", - сказал он, отметив о нарастающих экономических последствиях на фоне нарушений судоходства в Ормузском проливе.

    Отметим, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

