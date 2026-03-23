İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    ABŞ-dən Azərbaycana pul köçürmələri 55 % artıb

    Maliyyə
    23 mart, 2026
    16:40
    ABŞ-dən Azərbaycana pul köçürmələri 55 % artıb

    2025-ci ildə Azərbaycandan Amerika Birləşmiş Ştatlarına (ABŞ) kapital xarakterli əməliyyatlar nəzərə alınmadan fiziki şəxslərin pul köçürmələri 76 milyon 397 min ABŞ dolları təşkil edib.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 26,4 % azdır.

    Hesabat dövründə Azərbaycandan ABŞ-yə daxil olan pul baratlarıın ümumi pul köçürmələrində payı isə 11,5 %-dən 15,1 %-ə qalxıb.

    İl ərzində ABŞ-dən Azərbaycana isə fiziki şəxslər 100 milyon 718 min ABŞ dolları pul köçürmələri həyata keçirib. Bu, 1 il əvvələ nisbətən 55 % çoxdur.

    Hesabat dövründə ABŞ-dən Azərbaycana daxil olan pul baratlarıın ümumi pul köçürmələrində payı isə 6 %-dən 8,6 %-ə qalxıb.

    Xatırladaq ki, ötən il Azərbaycana xaricdən 1 milyard 176 milyon 992 min ABŞ dolları, Azərbaycandan xaricə isə 505 milyon 139 min ABŞ dolları pul köçürülüb. Bunlar, əvvəlki illə müqayisədə müvafiq olaraq 8,7 % çox və 4,1 % azdır.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Beynəlxalq pul köçürmələri Amerika Birləşmiş Ştatları

    Son xəbərlər

    16:54

    Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana gübrə və qarabaşaq göndəriləcək

    Xarici siyasət
    16:53

    Putin və Paşinyan ikitərəfli münasibətləri müzakirə ediblər

    Region
    16:49

    İran ABŞ bazalarına və İsrail obyektlərinə zərbələr endirdiyini bəyan edib

    Digər ölkələr
    16:44

    Ağcabədidə ölümlə nəticələnən avtoqəza olub

    Hadisə
    16:40

    ABŞ-dən Azərbaycana pul köçürmələri 55 % artıb

    Maliyyə
    16:32

    Ötən gün vətəndaşlar tərəfindən qanunsuz saxlanılan 7 odlu silah aşkarlanıb

    Hadisə
    16:17

    İran XİN: Tramp zərbələrin təxirə salınması barədə bəyanatları ilə vaxt qazanmaq istəyir

    Region
    16:08

    İsrail Ordusu Tehrandakı hökumət obyektlərinə zərbələr endirir

    Digər ölkələr
    16:07

    Emin Kürdov: "Mövsümün əvvəlində itirilən xallar bu gün bizə baha başa gəlir"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti