Pakistanda qatarın relsdən çıxması nəticəsində 4 nəfər ölüb, 49 nəfər yaralanıb
Digər ölkələr
- 13 oktyabr, 2026
- 10:10
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Pakistanda "Rəhman Baba Ekspress" sərnişin qatarının relsdən çıxması nəticəsində azı 4 nəfər ölüb, 49 nəfər yaralanıb.
"Report" "Dawn"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə xilasetmə xidmətinin nümayəndəsi Məhəmməd Ərşad bildirib.
Onun sözlərinə görə, hazırda hadisə yerində xilasetmə əməliyyatı davam edir.
Pakistanın dəmir yolları naziri Hənif Abbasi müvafiq qurumlara xəsarət alan sərnişinləri zəruri tibbi yardımla təmin etməyi tapşırıb.
O, həmçinin bildirib ki, ölənlərin ailələrinə və yaralılara Pakistan Dəmir Yollarının sığorta polisinə uyğun olaraq kompensasiya ödəniləcək.
В Пакистане при сходе поезда с рельсов погибли четыре человека, 49 пострадали
Four dead, 49 injured as passenger train derails in Pakistan
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