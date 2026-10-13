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    В Пакистане при сходе поезда с рельсов погибли четыре человека, 49 пострадали

    Другие страны
    • 13 октября, 2026
    • 09:44
    В Пакистане при сходе поезда с рельсов погибли четыре человека, 49 пострадали

    В результате схода с рельсов пассажирского поезда "Рехман Баба Экспресс" в Пакистане погибли по меньшей мере четыре человека, 49 пострадали.

    Как передает Report со ссылкой на Dawn, об этом сообщил представитель службы спасения Мухаммад Аршад.

    По его словам, в настоящее время на месте происшествия продолжается спасательная операция.

    Министр железных дорог Пакистана Ханиф Аббаси поручил соответствующим ведомствам обеспечить пострадавшим пассажирам необходимую медицинскую помощь.

    Он также сообщил, что семьям погибших и пострадавшим выплатят компенсации в соответствии со страховым полисом Пакистанских железных дорог.

    Погибшие Сход поезда с рельсов Пакистан
    Pakistanda qatarın relsdən çıxması nəticəsində 4 nəfər ölüb, 49 nəfər yaralanıb
    Four dead, 49 injured as passenger train derails in Pakistan
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