В Пакистане при сходе поезда с рельсов погибли четыре человека, 49 пострадали

В результате схода с рельсов пассажирского поезда "Рехман Баба Экспресс" в Пакистане погибли по меньшей мере четыре человека, 49 пострадали.

Как передает Report со ссылкой на Dawn, об этом сообщил представитель службы спасения Мухаммад Аршад.

По его словам, в настоящее время на месте происшествия продолжается спасательная операция.

Министр железных дорог Пакистана Ханиф Аббаси поручил соответствующим ведомствам обеспечить пострадавшим пассажирам необходимую медицинскую помощь.

Он также сообщил, что семьям погибших и пострадавшим выплатят компенсации в соответствии со страховым полисом Пакистанских железных дорог.