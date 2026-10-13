В Пакистане при сходе поезда с рельсов погибли четыре человека, 49 пострадали
Другие страны
- 13 октября, 2026
- 09:44
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В результате схода с рельсов пассажирского поезда "Рехман Баба Экспресс" в Пакистане погибли по меньшей мере четыре человека, 49 пострадали.
Как передает Report со ссылкой на Dawn, об этом сообщил представитель службы спасения Мухаммад Аршад.
По его словам, в настоящее время на месте происшествия продолжается спасательная операция.
Министр железных дорог Пакистана Ханиф Аббаси поручил соответствующим ведомствам обеспечить пострадавшим пассажирам необходимую медицинскую помощь.
Он также сообщил, что семьям погибших и пострадавшим выплатят компенсации в соответствии со страховым полисом Пакистанских железных дорог.
Pakistanda qatarın relsdən çıxması nəticəsində 4 nəfər ölüb, 49 nəfər yaralanıb
Four dead, 49 injured as passenger train derails in Pakistan
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