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    TƏBİB: Bu ilin ilk 8 ayında əhaliyə 65 milyondan çox tibbi xidmət göstərilib

    Sağlamlıq
    • 13 oktyabr, 2026
    • 10:04
    TƏBİB: Bu ilin ilk 8 ayında əhaliyə 65 milyondan çox tibbi xidmət göstərilib

    Azərbaycanda 2026-cı ilin ilk 8 ayı ərzində tibb müəssisələrinə ümumilikdə 17 466 652 müraciət qeydə alınıb və vətəndaşlara 65 269 059 milyon tibbi xidmət göstərilib.

    Bu barədə "Report"a TƏBİB-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, hesabat dövründə 246 572 cərrahi əməliyyat icra olunub. Gündəlik orta hesabla tibb müəssisələrinə 83 974 müraciət daxil olub.

    Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzinə ölkə üzrə 8 ay ərzində ümumilikdə 1 103 705 müraciət qeydə alınıb.

    Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi (TƏBİB) Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzi
    TƏBİB: За первые 8 месяцев 2026 года населению оказано более 65 млн медуслуг
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