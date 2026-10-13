TƏBİB: За первые 8 месяцев 2026 года населению оказано более 65 млн медуслуг
Здоровье
- 13 октября, 2026
- 10:13
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В Азербайджане за первые 8 месяцев 2026 года в медицинские учреждения в общей сложности поступило 17,5 млн обращений, гражданам было оказано 65,3 млн медицинских услуг.
Об этом Report сообщили в TƏBİB.
За отчетный период было проведено около 246,6 тыс. хирургических операций. В среднем ежедневно в медицинские учреждения поступало 83 тыс. 974 обращения.
В Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи по всей стране за 8 месяцев в общей сложности поступило 1,1 млн обращений.
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