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    TƏBİB: За первые 8 месяцев 2026 года населению оказано более 65 млн медуслуг

    Здоровье
    • 13 октября, 2026
    • 10:13
    TƏBİB: За первые 8 месяцев 2026 года населению оказано более 65 млн медуслуг

    В Азербайджане за первые 8 месяцев 2026 года в медицинские учреждения в общей сложности поступило 17,5 млн обращений, гражданам было оказано 65,3 млн медицинских услуг.

    Об этом Report сообщили в TƏBİB.

    За отчетный период было проведено около 246,6 тыс. хирургических операций. В среднем ежедневно в медицинские учреждения поступало 83 тыс. 974 обращения.

    В Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи по всей стране за 8 месяцев в общей сложности поступило 1,1 млн обращений.

    Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Медицинские учреждения Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи
    TƏBİB: Bu ilin ilk 8 ayında əhaliyə 65 milyondan çox tibbi xidmət göstərilib
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