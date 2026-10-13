TƏBİB: За первые 8 месяцев 2026 года населению оказано более 65 млн медуслуг

В Азербайджане за первые 8 месяцев 2026 года в медицинские учреждения в общей сложности поступило 17,5 млн обращений, гражданам было оказано 65,3 млн медицинских услуг.

Об этом Report сообщили в TƏBİB.

За отчетный период было проведено около 246,6 тыс. хирургических операций. В среднем ежедневно в медицинские учреждения поступало 83 тыс. 974 обращения.

В Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи по всей стране за 8 месяцев в общей сложности поступило 1,1 млн обращений.