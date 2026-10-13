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    Bakı, Sumqayıt və Abşeronda sabah pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulub

    Maliyyə
    • 13 oktyabr, 2026
    • 10:29
    Bakı, Sumqayıt və Abşeronda sabah pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulub

    Sabah Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Bakı və Sumqayıt şəhərlərində, eləcə də Abşeron rayonunda bu ayın pensiyalarını ödəməyi planlaşdırır.

    "Report" bu barədə Fonda istinadən xəbər verir.

    "Güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin pensiyaları bu ay da qrafik üzrə ödəniləcək", - deyə məlumatda qeyd olunub.

    Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) Abşeron rayonu Abşeron Pensiya ödənişləri
    Пенсии в Баку, Сумгайыте и на Абшероне выплатят 14 октября
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