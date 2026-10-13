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    Пенсии в Баку, Сумгайыте и на Абшероне выплатят 14 октября

    Финансы
    • 13 октября, 2026
    • 10:32
    Пенсии в Баку, Сумгайыте и на Абшероне выплатят 14 октября

    Государственный фонд социальной защиты планирует 14 октября выплатить пенсии за текущий месяц жителям Баку, Сумгайыта и Абшеронского района.

    Как сообщает Report со ссылкой на фонд, пенсии лицам, имеющим право на выплаты на льготных условиях, также будут перечислены в октябре в соответствии с установленным графиком.

    Bakı, Sumqayıt və Abşeronda sabah pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulub
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