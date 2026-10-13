Пенсии в Баку, Сумгайыте и на Абшероне выплатят 14 октября

Государственный фонд социальной защиты планирует 14 октября выплатить пенсии за текущий месяц жителям Баку, Сумгайыта и Абшеронского района.

Как сообщает Report со ссылкой на фонд, пенсии лицам, имеющим право на выплаты на льготных условиях, также будут перечислены в октябре в соответствии с установленным графиком.