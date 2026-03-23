İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Zidan Fransa yığmasına rəhbərlik etmək üçün şifahi razılıq verib

    Futbol
    • 23 mart, 2026
    • 17:01
    Zidan Fransa yığmasına rəhbərlik etmək üçün şifahi razılıq verib
    Zinəddin Zidan

    Fransa millisinin, "Real" (İspaniya) və "Yuventus"un (İtaliya) sabiq futbolçusu Zinəddin Zidanın yeni iş yeri bəlli olub.

    "Report" "Le Parisien"ə istinadən məlumatına görə, 53 yaşlı mütəxəssis Fransa millisinə rəhbərlik etmək üçün şifahi razılıq verib.

    Zidanın DÇ-2026-dan sonra baş məşqçi Didye Deşamı əvəzləyəcəyi gözlənilir.

    Fransa Futbol Federasiyasının prezidenti Filipp Diallo "Le Figaro" nəşrinə verdiyi müsahibədə yeni baş məşqçinin adının artıq məlum olduğunu və tezliklə rəsmi açıqlamanın veriləcəyini təsdiqləyib.

    Qeyd edək ki, Zidan 2021-ci ildə "Real"dan ayrıldıqdan sonra işsiz idi və adı uzun müddət idi İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubu ilə hallanırdı.

    Zinəddin Zidan Fransa millisi Real FK Yuventus FK Didye Deşam DÇ-2026

    Son xəbərlər

    Bütün Xəbər Lenti