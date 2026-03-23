İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Digər ölkələr
    • 23 mart, 2026
    • 16:49
    İran ABŞ bazalarına və İsrail obyektlərinə zərbələr endirdiyini bəyan edib

    İran "Sadiq vəd-4" əməliyyatının 76-cı mərhələsinin gedişatında ABŞ-nin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki (BƏƏ) "Əd-Dəfra", İraqdakı "Viktoriya" bazalarına və İsrailin bir neçə şəhərində İsrail ordusunun mövqelərinə zərbələr endirib.

    "Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "Düşmənin hərbi infrastrukturunun daha da dağıdılması məqsədilə ABŞ-nin "Əd-Dəfra", "Viktoriya" bazaları, ABŞ-nin 5-ci donanmasının bazası və ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinin "Şahzadə Sultan" bazası pilotsuz uçuş aparatları və raketlərin zərbələrinə məruz qalıb", - SEPAH bəyan edib.

    Qeyd olunub ki, bu mərhələnin gedişatında Aşkelon, Təl-Əviv, Hayfa, Quş-Dan və Əsqalan aqlomerasiyalarında İsrailin hərbi infrastrukturuna da zərbələr endirilib.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın ali rəhbəri ayətullah Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.

    İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) İsrail Müdafiə Ordusu ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Иран заявил об ударах по базам США и объектам Израиля

    Son xəbərlər

    16:54

    Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana gübrə və qarabaşaq göndəriləcək

    Xarici siyasət
    16:53

    Putin və Paşinyan ikitərəfli münasibətləri müzakirə ediblər

    Region
    16:49

    İran ABŞ bazalarına və İsrail obyektlərinə zərbələr endirdiyini bəyan edib

    Digər ölkələr
    16:44

    Ağcabədidə ölümlə nəticələnən avtoqəza olub

    Hadisə
    16:40

    ABŞ-dən Azərbaycana pul köçürmələri 55 % artıb

    Maliyyə
    16:32

    Ötən gün vətəndaşlar tərəfindən qanunsuz saxlanılan 7 odlu silah aşkarlanıb

    Hadisə
    16:17

    İran XİN: Tramp zərbələrin təxirə salınması barədə bəyanatları ilə vaxt qazanmaq istəyir

    Region
    16:08

    İsrail Ordusu Tehrandakı hökumət obyektlərinə zərbələr endirir

    Digər ölkələr
    16:07

    Emin Kürdov: "Mövsümün əvvəlində itirilən xallar bu gün bizə baha başa gəlir"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti