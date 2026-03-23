Иран заявил об ударах по базам США и объектам Израиля
Другие страны
- 23 марта, 2026
- 16:09
Иран в ходе 76-го этапа операции "Правдивое обещание-4" нанес удары по базам США Эд-Дафра в ОАЭ, "Виктория"в Ираке и позициям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в нескольких городах Израиля.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
"В целях дальнейшего разрушения военной инфраструктуры противника американские базы Эд-Дафра, Виктория, база 5-го флота США и база американских ВВС "Принц Султан" подверглись ударам беспилотников и жидкотопливных ракет", - заявил КСИР.
Отмечается, что в ходе этого этапа удары были нанесены и по израильской военной инфраструктуре в Ашкелоне, Тель-Авиве, Хайфе, агломерациях Гуш-Дан и Аскалан.
Последние новости
16:49
Путин и Пашинян обсудили двухсторонние отношенияВ регионе
16:41
Папа Римский Лев XIV выступил с призывом навсегда запретить воздушные бомбардировкиДругие страны
16:38
Бадр аль-Бусаиди: Оман работает над обеспечением судоходства в Ормузском проливеДругие страны
16:35
В Азербайджане вчера задержаны 13 человек, находившиеся в розыскеПроисшествия
16:15
МИД Ирана: Трамп заявлениями о переговорах и отсрочке пытается выиграть времяВ регионе
16:09
Иран заявил об ударах по базам США и объектам ИзраиляДругие страны
16:06
ЦАХАЛ наносит удары по правительственным объектам в ТегеранеДругие страны
15:55
В Баку и на Абшероне пройдут учебно-тренировочные полеты БПЛААрмия
15:36