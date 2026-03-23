Иран заявил об ударах по базам США и объектам Израиля

Иран в ходе 76-го этапа операции "Правдивое обещание-4" нанес удары по базам США Эд-Дафра в ОАЭ, "Виктория"в Ираке и позициям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в нескольких городах Израиля.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

"В целях дальнейшего разрушения военной инфраструктуры противника американские базы Эд-Дафра, Виктория, база 5-го флота США и база американских ВВС "Принц Султан" подверглись ударам беспилотников и жидкотопливных ракет", - заявил КСИР.

Отмечается, что в ходе этого этапа удары были нанесены и по израильской военной инфраструктуре в Ашкелоне, Тель-Авиве, Хайфе, агломерациях Гуш-Дан и Аскалан.