Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Другие страны
    • 23 марта, 2026
    • 16:09
    Иран заявил об ударах по базам США и объектам Израиля

    Иран в ходе 76-го этапа операции "Правдивое обещание-4" нанес удары по базам США Эд-Дафра в ОАЭ, "Виктория"в Ираке и позициям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в нескольких городах Израиля.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    "В целях дальнейшего разрушения военной инфраструктуры противника американские базы Эд-Дафра, Виктория, база 5-го флота США и база американских ВВС "Принц Султан" подверглись ударам беспилотников и жидкотопливных ракет", - заявил КСИР.

    Отмечается, что в ходе этого этапа удары были нанесены и по израильской военной инфраструктуре в Ашкелоне, Тель-Авиве, Хайфе, агломерациях Гуш-Дан и Аскалан.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Корпус стражей исламской революции (КСИР) Атаки Ирана
    İran ABŞ bazalarına və İsrail obyektlərinə zərbələr endirdiyini bəyan edib
