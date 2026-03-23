В Саатлы задержан подозреваемый в убийстве 50-летнего мужчины
Происшествия
- 23 марта, 2026
- 13:24
В Саатлы задержан подозреваемый в убийстве 50-летнего мужчины.
Об этом Report сообщили в прокуратуре Саатлинского района.
22 марта в прокуратуру района поступила информация о смерти жителя села Фаталикенд Саатлинского района Ровшана Абдуллаева (1976 г.р).
В ходе первоначального расследования установлены обоснованные подозрения в умышленном убийстве Ровшана Абдуллаева Ризваном Сохбатовым.
По факту прокуратурой Саатлинского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, Сохбатов задержан прокуратурой в качестве подозреваемого по делу.
Предварительное следствие продолжается.
