Qırğızıstan DİN rəhbəri ictimai yerdə siqaret çəkdiyinə görə cərimələnib
Digər ölkələr
- 23 mart, 2026
- 12:14
Qırğızıstanın daxili işlər naziri Ulan Niyazbekov ictimai yerdə siqaret çəkdiyinə görə cərimələnib.
"Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları naziri inzibati məsuliyyətə cəlb ediblər.
Faktla bağlı protokol tərtib edilib. 3000 som (təxminən 60 manat - red.) cərimə tam ödənilib.
"Daxili işlər orqanları hüquq normalarına riayət olunmasını və qanun qarşısında hər kəsin bərabərliyi prinsipini ardıcıl olaraq təmin edir", - Daxili İşlər Nazirliyidən (XİN) qeyd edilib.
Daha əvvəl sosial şəbəkələrdə Bişkekin Köhnə meydanında ictimai təhlükəsizliyin təmin edilməsi üzrə tədbir zamanı DİN rəhbərinin ictimai yerdə siqaret çəkdiyini göstərən video yayılmışdı.
12:19
Ararat Mirzoyan: Ermənistan Avropa Sülh Fondundan üçüncü yardım paketi üçün müraciət edibRegion
12:14
Ağdaşda qadının oğlu tərəfindən öldürməsi faktı ilə bağlı cinayət işi başlanılıb - YENİLƏNİBHadisə
12:14
Qırğızıstan DİN rəhbəri ictimai yerdə siqaret çəkdiyinə görə cərimələnibDigər ölkələr
12:13
Azərbaycandan Rusiyaya pul köçürmələri 20 % azalıbMaliyyə
12:09
Saatlıda 50 yaşlı kişi qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulubHadisə
12:07
Kolumbiyanın "Milyonarios" klubunun 18 yaşlı futbolçusu vəfat edibFutbol
12:04
Foto
Prezident İlham Əliyev Şamaxı Avropa liseyinin yeni binasının açılışında iştirak edibDaxili siyasət
12:00
İlham Əliyev: Şamaxı ölkəmizin turizm mərkəzlərindən birinə çevrilibDaxili siyasət
11:53
Foto