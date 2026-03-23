Глава МВД Кыргызстана Улан Ниязбеков оштрафован за курение в общественном месте

Министр внутренних дел Кыргызстана Улан Ниязбеков оштрафован за курение в общественном месте.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, сотрудники правоохранительных органов привлекли министра к административной ответственности.

По данному факту сотрудники милиции составили протокол. Штраф 3000 сомов (порядка 60 манатов - ред.) был оплачен в полном объеме.

"Органы внутренних дел последовательно обеспечивают соблюдение норм права и принцип равенства всех перед законом", - отметили в МВД.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как глава МВД курит сигареты в общественном месте во время мероприятия по обеспечению общественной безопасности на айт-намазе на Старой площади Бишкека.