Глава МВД Кыргызстана Улан Ниязбеков оштрафован за курение в общественном месте
- 23 марта, 2026
- 11:38
Министр внутренних дел Кыргызстана Улан Ниязбеков оштрафован за курение в общественном месте.
Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, сотрудники правоохранительных органов привлекли министра к административной ответственности.
По данному факту сотрудники милиции составили протокол. Штраф 3000 сомов (порядка 60 манатов - ред.) был оплачен в полном объеме.
"Органы внутренних дел последовательно обеспечивают соблюдение норм права и принцип равенства всех перед законом", - отметили в МВД.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как глава МВД курит сигареты в общественном месте во время мероприятия по обеспечению общественной безопасности на айт-намазе на Старой площади Бишкека.
12:09
В России у пассажира из Таиланда изъяли головы крокодилаДругие страны
12:02
Арарат Мирзоян: Армения обратилась за третьим пакетом помощи из Европейского фонда мираВ регионе
11:40
Цена на золото опустилась ниже $4200Другие страны
11:38
Глава МВД Кыргызстана Улан Ниязбеков оштрафован за курение в общественном местеДругие страны
11:28
СМИ: В результате ударов по Тебризу погибли 6 человекДругие страны
11:25
Рафаэль Гусейнов выступит на парламентском саммите "Инициативы трех морей"Милли Меджлис
11:22
Индонезия намерена сэкономить $4,7 млрд на фоне конфликта на Ближнем ВостокеДругие страны
11:16
Два пилота погибли при аварии самолета в аэропорту Нью-Йорка - ОБНОВЛЕНОДругие страны
11:12
Фото