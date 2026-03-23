Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Глава МВД Кыргызстана Улан Ниязбеков оштрафован за курение в общественном месте

    Другие страны
    • 23 марта, 2026
    • 11:38
    Министр внутренних дел Кыргызстана Улан Ниязбеков оштрафован за курение в общественном месте.

    Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, сотрудники правоохранительных органов привлекли министра к административной ответственности.

    По данному факту сотрудники милиции составили протокол. Штраф 3000 сомов (порядка 60 манатов - ред.) был оплачен в полном объеме.

    "Органы внутренних дел последовательно обеспечивают соблюдение норм права и принцип равенства всех перед законом", - отметили в МВД.

    Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как глава МВД курит сигареты в общественном месте во время мероприятия по обеспечению общественной безопасности на айт-намазе на Старой площади Бишкека.

    Улан Ниязбеков Министр внутренних дел Кыргызыстана Штраф за курение Курение в общественных местах
    Qırğızıstan DİN rəhbəri ictimai yerdə siqaret çəkdiyinə görə cərimələnib
    Ты - Король

