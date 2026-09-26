KPMG привлечен консультантом по проектам в транспортном секторе Азербайджана
Инфраструктура
- 26 сентября, 2026
- 12:23
KPMG привлечен к проектам в транспортной отрасли Азербайджана в качестве консультанта.
Об этом Report заявил управляющий партнер KPMG в Азербайджане, партнер и руководитель практики инфраструктурного консалтинга KPMG в регионе Кавказа и Центральной Азии Виталий Яковлев в кулуарах II Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2026).
"Нас привлекли как консультанта по проектам в транспортной отрасли. Достаточно много проектов. К сожалению, деталей раскрывать не могу в связи с NDA", - сказал он.
По его словам, работа продолжается, и в ближайшие 12 месяцев ожидаются следующие шаги.
KPMG Azərbaycanın nəqliyyat sektorunda layihələr üzrə məsləhətçi kimi cəlb edilib
KPMG works as consultant for transport sector projects in Azerbaijan
Последние новости
05:47
В Ясамальском и Низаминском районах Баку временно ограничат подачу электроэнергииЭнергетика
05:15
WSJ: США не планируют продавать оружие КитаюДругие страны
04:57
Полиция Великобритании проверяет возможную связь Ирана с заговором на базе ФэрфордДругие страны
04:23
Трамп заявил о строительстве новых НПЗ в СШАДругие страны
03:46
Трамп: Победа США над Ираном приведет к снижению цен на нефтьДругие страны
03:19
Власти Великобритании национализируют железнодорожного оператора Avanti West CoastДругие страны
03:01
Фото
Видео
При пожаре на Имишлинском заводе запасы продукции не пострадали - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
02:54
Президент США допустил удары по Ирану до или после выборов в КонгрессДругие страны
02:20