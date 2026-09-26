KPMG привлечен консультантом по проектам в транспортном секторе Азербайджана

KPMG привлечен к проектам в транспортной отрасли Азербайджана в качестве консультанта.

Об этом Report заявил управляющий партнер KPMG в Азербайджане, партнер и руководитель практики инфраструктурного консалтинга KPMG в регионе Кавказа и Центральной Азии Виталий Яковлев в кулуарах II Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2026).

"Нас привлекли как консультанта по проектам в транспортной отрасли. Достаточно много проектов. К сожалению, деталей раскрывать не могу в связи с NDA", - сказал он.

По его словам, работа продолжается, и в ближайшие 12 месяцев ожидаются следующие шаги.