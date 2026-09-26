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    KPMG привлечен консультантом по проектам в транспортном секторе Азербайджана

    Инфраструктура
    • 26 сентября, 2026
    • 12:23
    KPMG привлечен консультантом по проектам в транспортном секторе Азербайджана

    KPMG привлечен к проектам в транспортной отрасли Азербайджана в качестве консультанта.

    Об этом Report заявил управляющий партнер KPMG в Азербайджане, партнер и руководитель практики инфраструктурного консалтинга KPMG в регионе Кавказа и Центральной Азии Виталий Яковлев в кулуарах II Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2026).

    "Нас привлекли как консультанта по проектам в транспортной отрасли. Достаточно много проектов. К сожалению, деталей раскрывать не могу в связи с NDA", - сказал он.

    По его словам, работа продолжается, и в ближайшие 12 месяцев ожидаются следующие шаги.

    II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) KPMG Транспортный сектор
    KPMG Azərbaycanın nəqliyyat sektorunda layihələr üzrə məsləhətçi kimi cəlb edilib
    KPMG works as consultant for transport sector projects in Azerbaijan
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