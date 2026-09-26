KPMG Azərbaycanın nəqliyyat sektorunda layihələr üzrə məsləhətçi kimi cəlb edilib
- 26 sentyabr, 2026
- 12:35
KPMG Azərbaycanın nəqliyyat sahəsindəki layihələrə məsləhətçi qismində cəlb olunub.
Bu barədə "Report"a KPMG-nin Azərbaycandakı idarəedici tərəfdaşı, KPMG-nin Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionunda infrastruktur konsaltinqi təcrübəsinin rəhbəri və tərəfdaşı Vitali Yakovlev II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF 2026) çərçivəsində açıqlamasında bildirib.
"Bizi nəqliyyat sahəsindəki layihələr üzrə məsləhətçi kimi cəlb ediblər. Kifayət qədər çox layihə var. Təəssüf ki, NDA ilə əlaqədar təfərrüatları açıqlaya bilmərəm", - o qeyd edib.
V.Yakovlevin sözlərinə görə, şirkət 2026-cı ilin sonunadək məsləhətləşməni başa çatdırmaq, təklif və tövsiyələrin yer aldığı hesabatı təqdim etmək niyyətindədir: "Layihənin özünün icrası gələn ilə planlaşdırılıb".
Onun sözlərinə görə, iş davam edir və qarşıdakı 12 ay ərzində növbəti addımlar gözlənilir.