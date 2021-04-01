Контейнеровоз Ever Given задержат до окончания расследования

Спровоцировавший блокировку Суэцкого канала контейнеровоз Ever Given будет задержан до окончания расследования.

Спровоцировавший блокировку Суэцкого канала контейнеровоз Ever Given будет задержан до окончания расследования.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду глава управления канала Усама Рабиа.

Официальное расследование всех обстоятельств инцидента началось в среду. По словам Сейида Шейши, который возглавляет расследование, следствию предстоит, в частности, выяснить, следовал ли капитан Ever Given инструкциям управления канала до того, как судно село на мель. "Мы должны досконально выяснить, какое оборудование было на контейнеровозе и было ли оно должным образом задействовано, - заметил он. - Отказ экипажа сотрудничать со следствием и предоставить всю информацию повлечет открытие гражданского дела, что чревато конфискацией судна и его содержимого". В этом случае, указал Шейша, рассмотрение дела затянется на два года.