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Контейнеровоз Ever Given задержат до окончания расследования

Контейнеровоз Ever Given задержат до окончания расследования Спровоцировавший блокировку Суэцкого канала контейнеровоз Ever Given будет задержан до окончания расследования.
Инфраструктура
1 апреля 2021 г. 01:02
Контейнеровоз Ever Given задержат до окончания расследования

Спровоцировавший блокировку Суэцкого канала контейнеровоз Ever Given будет задержан до окончания расследования.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду глава управления канала Усама Рабиа.

Официальное расследование всех обстоятельств инцидента началось в среду. По словам Сейида Шейши, который возглавляет расследование, следствию предстоит, в частности, выяснить, следовал ли капитан Ever Given инструкциям управления канала до того, как судно село на мель. "Мы должны досконально выяснить, какое оборудование было на контейнеровозе и было ли оно должным образом задействовано, - заметил он. - Отказ экипажа сотрудничать со следствием и предоставить всю информацию повлечет открытие гражданского дела, что чревато конфискацией судна и его содержимого". В этом случае, указал Шейша, рассмотрение дела затянется на два года.

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