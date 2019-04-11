Контейнерные перевозки по железным дорогам Грузии достигли рекордного значения

В первом квартале этого года по железным дорогам Грузии перевезено 2,5 млн тонн грузов.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Грузинские железные дороги.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем грузоперевозок увеличился на 105 тыс. тонн. Это связано со значительным увеличением перевозок сухих грузов и контейнерных перевозок.

За отчетный период железные дороги соседней страны перевезли 1,48 млн тонн сухих грузов (+ 9%) и 18 тыс. контейнеров (+ 31%). Объем перевезенных контейнеров достиг максимального значения. В первом квартале 2017 года по железным дорогам перевезено 7 тыс. контейнеров, а в первом квартале 2018 года - 13 тыс. контейнеров. К росту контейнерных перевозок привел рост количества транзитных поставок.

В январе-марте Грузия заработала на контейнерных перевозках 2 млн 339 тыс. долларов (+566 тыс. долларов).