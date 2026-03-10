Контейнерные перевозки по ТМТМ к 2029 году вырастут до 300 тыс. TEU

К 2029 году объем контейнерных перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) планируется увеличить до 300 тыс. TEU.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Министерство транспорта Казахстана, по итогам 2025 года по маршруту было транспортировано около 77 тыс. TEU.

Отмечается, что за последние семь лет общий объем перевозок по ТМТМ увеличился почти в пять раз - с 0,8 млн до 4,5 млн тонн в год, что стало важным шагом в укреплении роли маршрута как одного из ключевых звеньев глобальной логистики.

Согласно данным ведомства, динамика перевозок по маршруту демонстрирует устойчивый рост: в 2019 году объем составил 759 тыс. тонн, в 2020 году - 783 тыс. тонн, в 2021 году - 586 тыс. тонн, в 2022 году - 1,485 млн тонн, в 2023 году - 2,764 млн тонн, в 2024 году - 4,484 млн тонн, а в 2025 году - 4,119 млн тонн.

"Сегодня Транскаспийский маршрут представляет собой сформированную мультимодальную транспортную артерию, соединяющую Китай, Казахстан, Азербайджан, страны Кавказа, Турцию и европейские рынки. Рост перевозок стал результатом расширения инфраструктуры и укрепления стратегического партнерства между странами-участницами и транспортными операторами", - подчеркивается в сообщении ведомства.

В Министерстве транспорта отмечают, что важными факторами развития маршрута стали упрощение таможенных процедур, внедрение принципа "единого окна" и сокращение сроков доставки грузов. Если ранее перевозка занимала 28–32 дня, то сейчас этот показатель сокращен до 13–17 дней.