    Orta Dəhlizlə konteyner daşımaları 2029-cu ilə qədər 300 min TEU-ya qədər artırılacaq

    İnfrastruktur
    • 10 mart, 2026
    • 12:53
    Orta Dəhlizlə konteyner daşımaları 2029-cu ilə qədər 300 min TEU-ya qədər artırılacaq

    2029-cu ilə qədər Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu (TBNM - Orta Dəhliz) ilə konteyner daşımalarının 300 min TEU-ya qədər artırılması planlaşdırılır.

    "Report"un Qazaxıstan bürosu ölkənin Nəqliyyat Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, 2025-ci ilin yekunları üzrə marşrutla təxminən 77 min TEU konteyner daşınıb.

    Qeyd olunub ki, son 7 ildə TBNM ilə daşımaların ümumi həcmi təxminən 5 dəfə artaraq ildə 0,8 milyon tondan 4,5 milyon tona çatıb ki, bu da marşrutun qlobal logistikanın əsas həlqələrindən biri kimi rolunun möhkəmləndirilməsində mühüm addım olub.

    Nazirliyin məlumatına görə, marşrut vasitəsilə daşımaların dinamikası davamlı artım nümayiş etdirir: 2019-cu ildə daşımaların həcmi 759 min ton, 2020-ci ildə 783 min ton, 2021-ci ildə 586 min ton, 2022-ci ildə 1,485 milyon ton, 2023-cü ildə 2,764 milyon ton, 2024-cü ildə 4,484 milyon ton, 2025-ci ildə isə 4,119 milyon ton təşkil edib.

    "Bu gün Transxəzər marşrutu Çin, Qazaxıstan, Azərbaycan, Qafqaz ölkələri, Türkiyə və Avropa bazarlarını birləşdirən multimodal nəqliyyat arteriyasıdır. Daşımaların həcminin artması infrastrukturun genişləndirilməsi və iştirakçı ölkələrlə nəqliyyat operatorları arasında strateji tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsinin nəticəsidir", - məlumatda vurğulanır.

    Nəqliyyat Nazirliyində qeyd ediblər ki, gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi, "bir pəncərə" prinsipinin tətbiqi və yüklərin çatdırılma müddətinin azaldılması marşrutun inkişafının mühüm amilləri olub. Əgər əvvəllər daşımaların müddəti 28-32 gün idisə, indi bu göstərici 13-17 günə qədər azaldılıb.

