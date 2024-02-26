Коллектив AZAL почтил память жертв Ходжалинского геноцида

Коллектив ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) посетил памятник, установленный в Хатаинском районе Баку в память о жертвах Ходжалинского геноцида.

Коллектив ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) посетил памятник, установленный в Хатаинском районе Баку в память о жертвах Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL, сотрудники авиакомпании возложили цветы к памятнику "Крик матери" и почтили память жертв геноцида.

Отметим, что в ночь с 25-го на 26-ое февраля 1992 года армянские вооруженные подразделения с помощью 366-го полка напали на город Ходжалы. Оставшиеся в городе, взятом в осаду, примерно 2 500 ходжалинцев покинули город в надежде добраться до Агдамского района. Но армяне жестоко расправились с мирным населением.

Во время очередного геноцида, учиненного агрессорами против азербайджанского народа, были убиты 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 1 275 мирных жителей были взяты в плен, судьба 150-ти из них до сих пор неизвестна, 475 ходжалинцев стали инвалидами, 8 семей были полностью уничтожены. 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного из них.