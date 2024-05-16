Казахстан предложил вьетнамским компаниям использовать Средний коридор для экспорта товаров

Казахстан предлагает Вьетнаму рассмотреть возможности Среднего коридора для экспорта товаров в Европу.

Казахстан предлагает Вьетнаму рассмотреть возможности Среднего коридора для экспорта товаров в Европу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение правительства Казахстана.

"Заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин 15 мая провел встречу с министром промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Зиеном. В ходе встречи Жумангарин заявил, что Вьетнам для Казахстана является одним из важных партнеров в Азии. Товарооборот между двумя странами [по итогам 2023 года] вырос на 85%, достигнув почти 1 млрд долларов", — говорится в информации.

Вице-премьер также предложил вьетнамским компаниям изучить возможности Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор), который позволит вьетнамскому экспорту перемещаться с востока на запад в 3-4 раза быстрее, чем по морским маршрутам, значительно сократив расходы.

"Мы считаем ТМТМ наиболее оптимальным маршрутом между Азией и Европой. Также предлагаем задействовать мощности казахстанско-китайского терминала в морском порту Ляньюньган и сухого порта в Сиане", - подчеркнул он.

В рамках встречи стороны также обсудили возможности сотрудничества в сфере добычи и обработки редкоземельных металлов.

"Вьетнамской делегации было предложено обратить внимание на крупные месторождения лития в Казахстане для производства литий-ионных батарей для электромобилей. Это будет способствовать росту высокотехнологичного сектора Казахстана и позволит вьетнамским автопроизводителям сохранять свои конкурентные преимущества", - говорится в информации.

Транскаспийский международный транспортный маршрут - международный транспортный коридор, пролегающий через Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.