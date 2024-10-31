В Баку состоится панельная дискуссия по проблеме климатической миграции

18 ноября в Баку пройдет высокоуровневая панельная дискуссия на тему "Перемещение людей в контексте изменения климата", организованная совместно с Международной организацией по миграции.

18 ноября в Баку пройдет высокоуровневая панельная дискуссия на тему "Перемещение людей в контексте изменения климата", организованная совместно с Международной организацией по миграции.

Как передает Report, об этом сообщил начальник управления международного сотрудничества Государственной миграционной службы Ульви Алиев.

По его словам, в рамках соглашения между правительством Азербайджана и Секретариатом Рамочной конвенции ООН об изменении климата срок регистрации для участников COP29 продлен с 15 до 30 дней: "Эти льготы распространяются на иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в страну по визе COP29 или в безвизовом порядке после регистрации на сайте UNFCCC".

Алиев отметил, что предприняты все необходимые технические и организационные меры для упрощения въезда и выезда участников мероприятия. Информация о миграционных правилах размещена на сайтах, связанных с COP29, доведена до авиакомпаний и других целевых групп. Миграционная служба в Международном аэропорту Гейдар Алиев и колл-центр службы перейдут на усиленный режим работы, чтобы обеспечить беспрепятственное прохождение иностранцев.