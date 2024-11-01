В Баку вступило в силу ограничение на движение транспорта по полосам COP29

В Баку вступило в силу ограничение на движение транспорта по специальным полосам, организованным в преддверии COP29 на ряде улиц и проспектов для обеспечения бесперебойности перевозок во время упомянутого мероприятия.

В Баку вступило в силу ограничение на движение транспорта по специальным полосам, организованным в преддверии COP29 на ряде улиц и проспектов для обеспечения бесперебойности перевозок во время упомянутого мероприятия.

Как сообщает Report , с 1 ноября запрещается двигаться по полосам, организованным на 26 улицах и проспектах – проспектах Нефтчиляр, Гейдара Алиева, Ходжалы, Шаха Исмаила Хатаи, Парламента, Бюльбюля и Азадлыг, Зугульбинской дороге, Аэропортовском, Зыхском и Сальянском шоссе, улицах Бунията Сардарова, Гасана Сейидбейли, Шейха Шамиля, Мирзааги Алиева, Гасаноглу, Микаила Усейнова (в направлении Площади флага), Гюлары Гадирбековой, Ниязи, Истиглалият, Узеира Гаджибейли, Кёроглу Рагимова, Мехди Гусейна, Микаила Мушфига, Гасана Алиева и Фатали хана Хойского.

Участникам движения рекомендуется соблюдать требования установленных на дорогах знаков и дорожной разметки. За нарушение правил предусмотрен штраф в размере 100 манатов и начисление 3 штрафных баллов.

Напомним, что водителям разрешалось пользоваться полосой до 31 октября.