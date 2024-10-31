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С 4 ноября будут изменены конечные и промежуточные остановки ряда автобусных маршрутов

С 4 ноября будут изменены конечные и промежуточные остановки ряда автобусных маршрутов В период с 4 по 10 ноября 2024 года, в связи с проведением мероприятий COP29, будет ограничено движение транспорта в районе Транспортно-обменного центра "Кероглу" (со стороны Олимпийской деревни), Бакинского Олимпийского стадиона и на прилегающих территор
Инфраструктура
31 октября 2024 г. 20:24
С 4 ноября будут изменены конечные и промежуточные остановки ряда автобусных маршрутов

В период с 4 по 10 ноября 2024 года, в связи с проведением мероприятий COP29, будет ограничено движение транспорта в районе Транспортно-обменного центра "Кероглу" (со стороны Олимпийской деревни), Бакинского Олимпийского стадиона и на прилегающих территориях.

Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

В связи с этим будут изменены конечные и промежуточные остановочные пункты 31 регулярного маршрута, входящего в транспортный обменный центр "Кёроглу". Также будет временно приостановлена деятельность маршрута E1.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным изменениям и пользоваться услугами общественного транспорта в соответствии с установленными схемами движения.

Со списком всех измененных маршрутов можете ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Noyabrın 4-dən bir sıra avtobus marşrutlarının son və aralıq dayanacaq məntəqələri dəyişdiriləcək - SİYAHI

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