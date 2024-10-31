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Председатель комитета: В Азербайджане сформировалось более 26 млрд кубометров водных ресурсов

Председатель комитета: В Азербайджане сформировалось более 26 млрд кубометров водных ресурсов В прошлом году в Азербайджане было сформировано 26,2 млрд кубометров водных ресурсов.
Инфраструктура
31 октября 2024 г. 09:34
Председатель комитета: В Азербайджане сформировалось более 26 млрд кубометров водных ресурсов

В прошлом году в Азербайджане было сформировано 26,2 млрд кубометров водных ресурсов.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов.

По его словам, 17,8 млрд кубометров из них приходится на поверхностные, а 8,4 млрд кубометров - на подземные водные ресурсы:

"4,6 млрд кубометров водных ресурсов сформировались на территории страны, а 13,1 млрд кубометров - на территории соседних стран. В 2023 году использование водных ресурсов составило 9,2 млрд кубометров, из которых 3,2 млрд кубометров пришлось на потери из-за инфраструктуры, испарения, нерациональное использование воды и незаконные подключения".

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Версия на английском языке MP: Over 26 bcm of water reserves formed in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Komitə sədri: “Azərbaycanda 26 milyard kubmetrdən çox su ehtiyatı formalaşıb”

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