Председатель комитета: В Азербайджане сформировалось более 26 млрд кубометров водных ресурсов

В прошлом году в Азербайджане было сформировано 26,2 млрд кубометров водных ресурсов.

В прошлом году в Азербайджане было сформировано 26,2 млрд кубометров водных ресурсов.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов.

По его словам, 17,8 млрд кубометров из них приходится на поверхностные, а 8,4 млрд кубометров - на подземные водные ресурсы:

"4,6 млрд кубометров водных ресурсов сформировались на территории страны, а 13,1 млрд кубометров - на территории соседних стран. В 2023 году использование водных ресурсов составило 9,2 млрд кубометров, из которых 3,2 млрд кубометров пришлось на потери из-за инфраструктуры, испарения, нерациональное использование воды и незаконные подключения".