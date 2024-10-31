Завершается капремонт на проспекте 8 Ноября в Баку

15:06

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершает капитальный ремонт на проспекте 8 Ноября в Хатаинском районе Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Капитальный ремонт проводился в координации с соответствующими ведомствами и организациями, занимающимися прокладкой подземных коммуникаций. На различных участках проспекта были обновлены подземные коммуникационные линии, уложено новое асфальтобетонное покрытие.

Вдоль проспекта были построены новые тротуары шириной 2-3.5 м.

На многих участках проспекта нанесена горизонтальная разметка. Кроме того, проводятся ремонтно-восстановительные работы на наземных пешеходных переходах проспекта.

Полное завершение капитального ремонта планируется в ближайшие дни.