Завершается капремонт на проспекте 8 Ноября в Баку

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершает капитальный ремонт на проспекте 8 Ноября в Хатаинском районе Баку.
Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.
Капитальный ремонт проводился в координации с соответствующими ведомствами и организациями, занимающимися прокладкой подземных коммуникаций. На различных участках проспекта были обновлены подземные коммуникационные линии, уложено новое асфальтобетонное покрытие.
Вдоль проспекта были построены новые тротуары шириной 2-3.5 м.
На многих участках проспекта нанесена горизонтальная разметка. Кроме того, проводятся ремонтно-восстановительные работы на наземных пешеходных переходах проспекта.
Полное завершение капитального ремонта планируется в ближайшие дни.