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Завершается капремонт на проспекте 8 Ноября в Баку

Завершается капремонт на проспекте 8 Ноября в Баку 15:06
Инфраструктура
31 октября 2024 г. 15:20
Завершается капремонт на проспекте 8 Ноября в Баку

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершает капитальный ремонт на проспекте 8 Ноября в Хатаинском районе Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Капитальный ремонт проводился в координации с соответствующими ведомствами и организациями, занимающимися прокладкой подземных коммуникаций. На различных участках проспекта были обновлены подземные коммуникационные линии, уложено новое асфальтобетонное покрытие.

Вдоль проспекта были построены новые тротуары шириной 2-3.5 м.

На многих участках проспекта нанесена горизонтальная разметка. Кроме того, проводятся ремонтно-восстановительные работы на наземных пешеходных переходах проспекта.

Полное завершение капитального ремонта планируется в ближайшие дни.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının 8 Noyabr prospektində əsaslı təmir işləri yekunlaşmaq üzrədir

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