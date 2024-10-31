Рашад Набиев: В Зыхском парке электробусов имеется 60 зарядных станций

Общая площадь Зыхского парка электробусов составляет 5,4 га. На территории парка вместимостью 210 электробусов имеется 60 зарядных станций.
Как сообщает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в своем докладе президенту Ильхаму Алиеву о работах, проводимых в Парке.
В настоящее время автобусный парк состоит из 160 автобусов с электродвигателем марки BYD производства Китайской Народной Республики.
Глава государства был проинформирован о технических показателях автобусов.
Было отмечено, что срок эксплуатации автобусов выпуска 2024 года составляет 15 лет, а пассажировместимость - 83 человека. Длина транспортного средства чуть больше 12 метров, ширина - 2,5 метра, высота - более 3 метров.
100 зарядных устройств, которые обеспечат работу автобусов, произведены компанией Luobinsen. Зарядная мощность устройств составляет 320кВт. Они имеют многочисленные функции защиты от перенапряжения, тока, потери фазы и др. Устройства будут размещены в различных направлениях города.
Также было доведено до внимания, что гибридные plug-in такси с электродвигателем марки LEVC TX5 относятся к британскому типу и производятся в Китае. Время зарядки этих автомобилей по стандартам "Евро-6" составляет 30 минут. Автомобиль способен проехать 130 километров только с электродвигателем и 600 километров с подключенным бензиновым генератором. Он также оснащен такими современными системами безопасности, как экстренное торможение, контроль давления в шинах и распознавание дорожных знаков.
В автобусном парке также будут функционировать ремонтный центр, административное здание, трансформаторный пункт, сервисные и технические помещения. Центр мониторинга маршрутов предназначен для эффективного слежения и управления автобусными маршрутами, графиками и безопасностью пассажиров. Здесь планируется организовать круглосуточное обслуживание в 3 смены и обеспечить работой 83 человека.