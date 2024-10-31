Торговый комиссар: Великобритания может стать поставщиком экологически чистых технологий в Азербайджан

Великобритания может стать поставщиком экологически чистых технологий, которые откроют широкие возможности для Азербайджана, развивающего инфраструктуру с учетом современных требований.

Великобритания может стать поставщиком экологически чистых технологий, которые откроют широкие возможности для Азербайджана, развивающего инфраструктуру с учетом современных требований.

Об этом в интервью Report заявил торговый комиссар по Восточной Европе и Центральной Азии и Генеральный консул Великобритании в Стамбуле Кенан Полео.

По его мнению, имеется огромный потенциал для совместных проектов с Азербайджаном в этой области. "К примеру, в британские компании могут предложить устойчивые решения в водном секторе. Британская компания Concrete Canvas (CC) производит инновационный бетон, который на 65% более экологичен, чем традиционный, и соответствует мировым стандартам. Эта компания предоставляет устойчивые решения для систем ирригации и управления водными ресурсами в Азербайджане", - сказал он.

Торговый комиссар отметил, что у британского агентства по кредитованию экспорта UK Export Finance имеется неиспользованный кредитный лимит в размере 5 млрд фунтов стерлингов (6,5 млн долларов США) для Азербайджана, и это открывает хорошие возможности для британского и азербайджанского бизнеса.

Помимо этого, британская сторона может предложить сотрудничество по ряду проектов в области устойчивой энергетики и зеленых технологий, среди которых ключевыми являются цифровое строительство, современные методы строительства (Modern Methods of Construction, MMC), а также "зеленые" здания.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.