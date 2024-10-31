О нас

Во время COP29 ежедневный пассажиропоток в бакинском аэропорту ожидается в 25-27 тыс. человек

Во время COP29 ежедневный пассажиропоток в бакинском аэропорту ожидается в 25-27 тыс. человек В период проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре, ежедневный пассажиропоток в Международном аэропорту Гейдар Алиев ожидается в 25-27 тыс. человек.
Инфраструктура
31 октября 2024 г. 14:18
Во время COP29 ежедневный пассажиропоток в бакинском аэропорту ожидается в 25-27 тыс. человек

В период проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре, ежедневный пассажиропоток в Международном аэропорту Гейдар Алиев ожидается в 25-27 тыс. человек.

Как сообщает Report, об этом заявил директор аэропорта Теймур Гасанов.

"В настоящее время эта цифра составляет 18-20 тыс. пассажиров", - отметил он.

По словам Гасанова, для регулирования всех процессов, связанных с COP29, создана рабочая группа.

"Аэропорт в усиленном режиме может обслуживать до 45-50 тыс. пассажиров в день. В рамках COP29 дополнительно планируются 15 чартерных рейсов", - сказал он.

Представитель аэропорта также добавил, что взлетно-посадочная полоса введена в эксплуатацию после капитального ремонта: "Кроме того, отремонтированы рулежные дорожки, построены 3 новые дороги. Для увеличения пропускной способности увеличено количество пунктов досмотра безопасности. Установлены 12 терминалов самостоятельной регистрации и 10 терминалов сдачи багажа. В аэропорту обновлено интернет-оборудование, обеспечено более быстрое и стабильное интернет-соединение".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке COP29 zamanı Bakı aeroportunda gündəlik sərnişin dövriyyəsinin 25-27 minə çatacağı gözlənilir

Другие новости из категории

Рашад Набиев: В Зыхском парке электробусов имеется 60 зарядных станций
Рашад Набиев: В Зыхском парке электробусов имеется 60 зарядных станций
31 октября 2024 г. 14:42
В Баку состоится панельная дискуссия по проблеме климатической миграции
В Баку состоится панельная дискуссия по проблеме климатической миграции
31 октября 2024 г. 14:26
В Баку с завтрашнего дня запрещается движение легковых автомобилей на полосах COP29
В Баку с завтрашнего дня запрещается движение легковых автомобилей на полосах COP29
31 октября 2024 г. 11:45
В Агентстве наземного транспорта Азербайджана произошли кадровые изменения
В Агентстве наземного транспорта Азербайджана произошли кадровые изменения
31 октября 2024 г. 11:10
Председатель комитета: В Азербайджане сформировалось более 26 млрд кубометров водных ресурсов
Председатель комитета: В Азербайджане сформировалось более 26 млрд кубометров водных ресурсов
31 октября 2024 г. 09:34
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
31 октября 2024 г. 08:28
Автомобильная дорога в селе Шарурского района открыта после ремонта
ФотоАвтомобильная дорога в селе Шарурского района открыта после ремонта
30 октября 2024 г. 19:07
В Мингячевире на 84% завершены работы по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения
ФотоВ Мингячевире на 84% завершены работы по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения
30 октября 2024 г. 16:50
Изменился состав Наблюдательного совета одной из Служб восстановления, строительства и управления
Изменился состав Наблюдательного совета одной из Служб восстановления, строительства и управления
30 октября 2024 г. 15:09
Компания SOCAR Turkiye завершила сделку по продаже телекоммуникационной компании Millenicom
Компания SOCAR Turkiye завершила сделку по продаже телекоммуникационной компании Millenicom
30 октября 2024 г. 15:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi