Во время COP29 ежедневный пассажиропоток в бакинском аэропорту ожидается в 25-27 тыс. человек

В период проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре, ежедневный пассажиропоток в Международном аэропорту Гейдар Алиев ожидается в 25-27 тыс. человек.

В период проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре, ежедневный пассажиропоток в Международном аэропорту Гейдар Алиев ожидается в 25-27 тыс. человек.

Как сообщает Report, об этом заявил директор аэропорта Теймур Гасанов.

"В настоящее время эта цифра составляет 18-20 тыс. пассажиров", - отметил он.

По словам Гасанова, для регулирования всех процессов, связанных с COP29, создана рабочая группа.

"Аэропорт в усиленном режиме может обслуживать до 45-50 тыс. пассажиров в день. В рамках COP29 дополнительно планируются 15 чартерных рейсов", - сказал он.

Представитель аэропорта также добавил, что взлетно-посадочная полоса введена в эксплуатацию после капитального ремонта: "Кроме того, отремонтированы рулежные дорожки, построены 3 новые дороги. Для увеличения пропускной способности увеличено количество пунктов досмотра безопасности. Установлены 12 терминалов самостоятельной регистрации и 10 терминалов сдачи багажа. В аэропорту обновлено интернет-оборудование, обеспечено более быстрое и стабильное интернет-соединение".