Каспийская строительная неделя стартует 18 октября в Баку

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ С 18 по 21 октября в Бакинском экспо-центре пройдет ведущее событие Прикаспийского региона - 23-я Азербайджанская международная выставка "Строительство" (WorldBuild Baku 2017). Как сообщили Report в Iteca Caspian, она ознаменует начало Каспийской строительной недели.

В этом году в выставке примут участие более 200 компаний из 23 стран мира. С национальными павильонами выступят Германия, Иран и ОАЭ. Впервые в выставке с национальным стендом примет участие Польша. В этом году также будут участвовать местные компании, которые продемонстрируют продукцию под брендом Made in Azerbaijan, а также компании, которые впервые примут участие в выставке WorldBuild Baku.

Организаторами выступают Iteca Caspian и ее британский партнер ITE Group. В этом году впервые поддержку выставке окажет Государственное агентство жилищного строительства.