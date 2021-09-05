Капитан Boeing: Международный аэропорт в Физули соответствует международным стандартам

Оборудование Физулинского международного аэропорта соответствует международным стандартам, а схема полетов очень благоприятная и комфортная

Оборудование Физулинского международного аэропорта соответствует международным стандартам, а схема полетов очень благоприятная и комфортная.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил капитан Boeing 747-400 Расим Ашрафов, совершившего тестовый полет в аэропорт.

"Будучи гражданином Азербайджана меня сегодня переполняет гордость. После долгих лет мы вновь начали осуществлять полеты над карабахским небом и будем делать это всегда", - сказал он.

Капитан отметил, что у аэропорта очень удобная летная полоса: "Достаточно большая ширина и длина позволяют принимать большие самолеты. Уверен, что в ближайшее время мы будем совершать полеты и в другие аэродромы на территории Карабаха".