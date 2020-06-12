Какова ситуация на Абшеронской кольцевой железной дороге? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

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В связи с пандемией коронавируса (COVID-19) в Азербайджане с 29 марта приостановлены внутренние и международные пассажироперевозки. Только на Абшеронской кольцевой железной дороге в ограниченной форме разрешено движение электрических поездов.

Если в апреле в период особого карантинного режима между Баку и Сумгайытом работали всего два поезда, после смягчения 4 мая особого карантинного режима и ростом числа пассажиров на линию выпущены два дополнительных поезда. 20 мая поездов стало шесть. С 5 июня количество поездов вновь увеличено во избежание плотности пассажиров.

Тем не менее, пандемия еще не закончилась. Интересно следуют ли правилам гигиены пассажиры поездов? Report побывал на одном из поездов для изучения ситуации в данной сфере.

По словам пассажиров, для снижения вероятности заражения в поезд они садятся в масках, соблюдают социальную дистанцию и пользуются дезинфицирующими средствами, чтобы защитить себя и своих близких.