Какие новшества ожидаются в сфере теплоснабжения в Азербайджане?

С наступлением отопительного сезона в Азербайджане вновь актуализируются проблемы между ОАО ”Азеристиликтеджхизат" и гражданами. Начало сезона, которое приходится на 15 ноября, откладывается практически каждый год. В регионах, а также в ряде районов столи

С наступлением отопительного сезона в Азербайджане вновь актуализируются проблемы между ОАО ”Азеристиликтеджхизат" и гражданами. Начало сезона, которое приходится на 15 ноября, откладывается практически каждый год. В регионах, а также в ряде районов столицы отопление вообще не подается, либо очень слабое. Граждане частенько уклоняются от уплаты долгов за использование тепловой энергии, а ”Азеристиликтеджхизат" не может требовать выплаты через суд, поскольку договор с гражданами не заключается. С другой стороны, из-за отсутствия счетчиков в квартирах и объектах невозможно точно измерить расход тепла. Основной источник проблем-отсутствие специального законопроекта, регулирующего сферу теплоснабжения. Однако правила пользования тепловой энергией в Азербайджане уже разработаны и ожидают утверждения.

Как сообщили Report в ”Азеристиликтеджхизат“, в проекте ”Правила пользования тепловой энергией" также отражен вопрос установки счетчиков: "Это документ, регламентирующий взаимоотношения теплоснабжающего предприятия и потребителя в области использования тепловой энергии и другие вопросы, связанные с ней. Документ включает в себя все вопросы, касающиеся теплоснабжения, включая права, обязанности и полномочия потребителя и поставщика, а также установку счетчиков. Данные правила будут определять, кто должен устанавливать счетчики для жилых домов, социальных объектов или коммерческих объектов, кем и как будут решаться проблемы с теплоснабжением. Поскольку в настоящее время нет единого нормативного документа в этой области, законы, указы и распоряжения, изданные по всей стране, используются для регулирования определенных вопросов. В новых правилах будут четко прописаны все вопросы”.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время установка счетчиков в квартирах по отдельности невозможна: “В связи с этим, в первую очередь, предусматривается установка счетчиков тепла на входе в отдельно стоящие здания, принадлежащие бюджетным и другим организациям, что позволит усовершенствовать систему учета и сделать расчеты более точными. А вот в остальных многоквартирных жилых домах времен СССР установить счетчик в каждой квартире в индивидуальном порядке невозможно. Для этого тепловые линии этих зданий должны быть собраны по новой схеме”.

Помогут ли новые правила решить проблемы?

Эксперт по вопросам энергетики Ильхам Шабан считает, что в Азербайджане необходим комплексный подход к решению проблем с теплоснабжением: "В нагревателях комби можно регулировать температуру. Утверждение новых правил бессмысленно, если ”Азеристиликтеджхизат" не сможет обеспечить подобное регулирование. Подача тепла в Баку прекращается 15 апреля. Но некоторые граждане отключают комби в конце апреля. В таком случае, зачем гражданину пользоваться услугами “Азеристиликтеджхизат”? В этих вопросах должен быть применен гибкий механизм".

Шабан отметил, что одна структура, то есть "Азеристиликтеджхизат", не способна решить проблему: “При строительстве зданий следует учитывать вопросы, связанные с теплоснабжением. С другой стороны, прокладка тепловых линий должна быть дешевой. Если применять комплексный подход, то можно сэкономить на расходе газа и в котельных “Азеристиликтеджхизат”.