К каким экспортным товарам применяются особые пошлины в Азербайджане? - АНАЛИЗ

Предприниматели в ряде случаев выказывают недовольство Государственным таможенным комитетом (ГТК) Азербайджана. Основной причиной их недовольства является запрет или ограничение на экспорт некоторых производимых ими продуктов. Предприниматели утверждают, что многие товары облагаются высокими пошлинами, что в свою очередь, повышает стоимость их продукции. В результате производимые в Азербайджане некоторые товары становятся неконкурентоспособными на зарубежных рынках.

Запрет на экспорт некоторых товаров из страны

Report попытался исследовать эту проблему. Существуют ли на самом деле запреты или ограничения на экспорт какого-либо товара из страны? Какие товары включены в данный список, и каковы причины запрета и ограничения?

Однако при исследовании вопроса выяснилось, что никаких ограничений на экспорт товаров из Азербайджана нет. Лишь к некоторым товарам применяются таможенные пошлины в целях защиты внутреннего рынка. Такая ситуация сложилась из-за незнания предпринимателей законодательства и их неосведомленности по данному вопросу.

В ГТК также заявили, что сегодня отсутствуют ограничения на экспорт какой-либо продукции из Азербайджана: "Никаких ограничений быть не может. Однако некоторые экспортируемые товары облагаются высокими пошлинами. Запрет и ограничение на ввоз или вывоз товаров из страны регулируются статьями 214 и 215 Таможенного кодекса".

Руководитель пресс-службы комитета Натиг Ахундов заявил, что ввоз или вывоз некоторых товаров с таможенной территории запрещен с позиции защиты национальной безопасности, общественного порядка, моральных принципов, прав собственности, в том числе, интеллектуальной собственности, жизни и здоровья людей. Эти запреты могут также применяться с позиции защиты животных и растений, окружающей среды, исторических и археологических богатств, искусства. Сюда же входят поддельные банкноты и монеты, запрещенные законом наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, в том числе порнографические материалы или предметы".

К следующим товарам применяются особые пошлины

Н.Ахундов отметил, что для защиты внутреннего производства, обеспечения выхода отечественных товаров на зарубежные рынки и предотвращения экспорта сырья, необходимого для внутреннего производства, решениями Кабинета министров особые таможенные пошлины применяются к экспортируемым сырьевым товарам производственного назначения: "Решением Кабинета министров Азербайджанской Республики в целях удовлетворения спроса на сырье на вновь созданных производственных площадях, а также увеличения производства сырья и повышения конкурентоспособности предусматривается применение экспортных пошлин к ценным лесоматериалам (сырью), экспортируемым из республики по низким ценам".

В соответствии с решением Кабинета министров "О ставках таможенных пошлин при экспортно-импортных операциях в Азербайджанской Республике", таможенные пошлины применяются при экспорте необработанной кожи: "Сегодня ставка ввозной пошлины за 1000 кг целых шкур крупного рогатого скота (включая буйволов) меняется в пределах 150-500 долларов. Таможенная пошлина за 1000 кг неочищенной меди, медных анодов для электролитического очищения и прочей меди – 15 долларов. Согласно решению, до 05.09.2021 года на экспорт меди может применяться таможенная пошлина в размере 10%, но не менее 300 долларов за 1000 кг".

Отметим, что пошлины установлены в следующем размере:

из целых шкур крупного рогатого скота (включая буйволов), площадь поверхности которой не превышает 2,6 м2 (28 квадратных футов) 350 долларов за 1000 кг из целых шкур крупного рогатого скота, площадь поверхности которой превышает 2,6 м2 (28 квадратных футов) 350 долларов за 1000 кг

Отметим, что ранее Кабинет министров внес изменения в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин" в целях предотвращения сезонного роста цен на лук, картофель и капусту на потребительском рынке в Азербайджане. До конца этого месяца таможенная пошлина на экспорт репчатого лука и лука-шалота установлена в размере 2 доллара за килограмм.