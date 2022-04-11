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Из Украины в Азербайджан эвакуированы 39 водителей

Из Украины в Азербайджан эвакуированы 39 водителей До сих пор в Азербайджан из Украины эвакуированы 39 водителей и 36 грузовых транспортных средств.
Инфраструктура
11 апреля 2022 г. 12:55
Из Украины в Азербайджан эвакуированы 39 водителей

До сих пор в Азербайджан из Украины эвакуированы 39 водителей и 36 грузовых транспортных средств.

Об этом Report сообщили в В Ассоциации международных автоперевозчиков Азербайджана.

Отмечается, что ходе военных действий РФ в Украине азербайджанские водители, оказавшиеся на территории этой страны, столкнулись со сложной и опасной ситуацией:

"С первого дня событий правительство Азербайджана приступило к работе по эвакуации этих водителей. После определения безопасного маршрута эвакуации они были вывезены за пределы Украины. Водители грузовиков прибыли в страну по маршруту Молдова-Румыния-Болгария-Турция-Грузия".

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Версия на английском языке Nearly 40 drivers evacuated from Ukraine to Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке Ukraynadan Azərbaycana 39 sürücü təxliyə edilib

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