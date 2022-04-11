Из Украины в Азербайджан эвакуированы 39 водителей

До сих пор в Азербайджан из Украины эвакуированы 39 водителей и 36 грузовых транспортных средств.

До сих пор в Азербайджан из Украины эвакуированы 39 водителей и 36 грузовых транспортных средств.

Об этом Report сообщили в В Ассоциации международных автоперевозчиков Азербайджана.

Отмечается, что ходе военных действий РФ в Украине азербайджанские водители, оказавшиеся на территории этой страны, столкнулись со сложной и опасной ситуацией:

"С первого дня событий правительство Азербайджана приступило к работе по эвакуации этих водителей. После определения безопасного маршрута эвакуации они были вывезены за пределы Украины. Водители грузовиков прибыли в страну по маршруту Молдова-Румыния-Болгария-Турция-Грузия".