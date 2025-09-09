Из Гянджи открылся первый автобусный рейс в Кяльбаджар

Из города Гянджа начал курсировать первый регулярный автобусный рейс в Кяльбаджарский район.

По информации Западного бюро "Report", первый автобус отправился с Гянджинского международного автовокзала и будет следовать по маршруту Геранбой–Нафталан–Суговушан–Агдере до Кельбаджара.

Отметим, что автобус по этому маршруту будет ежедневно отправляться из Гянджи в Кельбаджар в 08:30.