Из Гянджи открылся первый автобусный рейс в Кяльбаджар
Инфраструктура
- 09 сентября, 2025
- 11:13
Из города Гянджа начал курсировать первый регулярный автобусный рейс в Кяльбаджарский район.
По информации Западного бюро "Report", первый автобус отправился с Гянджинского международного автовокзала и будет следовать по маршруту Геранбой–Нафталан–Суговушан–Агдере до Кельбаджара.
Отметим, что автобус по этому маршруту будет ежедневно отправляться из Гянджи в Кельбаджар в 08:30.
