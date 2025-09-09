ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    Инфраструктура
    • 09 сентября, 2025
    • 11:13
    Из Гянджи открылся первый автобусный рейс в Кяльбаджар

    Из города Гянджа начал курсировать первый регулярный автобусный рейс в Кяльбаджарский район.

    По информации Западного бюро "Report", первый автобус отправился с Гянджинского международного автовокзала и будет следовать по маршруту Геранбой–Нафталан–Суговушан–Агдере до Кельбаджара.

    Отметим, что автобус по этому маршруту будет ежедневно отправляться из Гянджи в Кельбаджар в 08:30.

    Гянджа Кяльбаджарский район автобусный рейс
    Gəncədən Kəlbəcərə ilk avtobus reysi açılıb

