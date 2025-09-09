Gəncədən Kəlbəcərə ilk avtobus reysi açılıb
İnfrastruktur
- 09 sentyabr, 2025
- 10:59
Gəncə şəhərindən Kəlbəcərə ilk avtobus reysi açılıb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, bu gündən etibarən Gəncə şəhərindən Kəlbəcər rayonuna ilk müntəzəm avtobus reysi açılıb.
Bu istiqamətdə ilk avtobus Gəncə Beynəlxalq Avtovağzalından yola düşüb.
Sərnişin avtobusu Goranboy-Naftalan-Suqovuşan-Ağdərə istiqamətindən hərəkət edərək Kəlbəcərə çatacaq.
Qeyd edək ki, bu reys üzrə avtobus hər gün 08:30-da Gəncədən Kəlbəcərə doğru hərəkət edəcək.
