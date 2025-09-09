İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış” AQEM
    Gəncədən Kəlbəcərə ilk avtobus reysi açılıb

    İnfrastruktur
    • 09 sentyabr, 2025
    • 10:59
    Gəncədən Kəlbəcərə ilk avtobus reysi açılıb

    Gəncə şəhərindən Kəlbəcərə ilk avtobus reysi açılıb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, bu gündən etibarən Gəncə şəhərindən Kəlbəcər rayonuna ilk müntəzəm avtobus reysi açılıb.

    Bu istiqamətdə ilk avtobus Gəncə Beynəlxalq Avtovağzalından yola düşüb. 

    Sərnişin avtobusu Goranboy-Naftalan-Suqovuşan-Ağdərə istiqamətindən hərəkət edərək Kəlbəcərə çatacaq.

    Qeyd edək ki, bu reys üzrə avtobus hər gün 08:30-da Gəncədən Kəlbəcərə doğru hərəkət edəcək.

    Из Гянджи открылся первый автобусный рейс в Кяльбаджар

