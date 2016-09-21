Из Астары в Иран прокладывается одноколейная железная дорога - ФОТО

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Продолжается строительство участка одноколейной железной дороги протяженностью 8,3 км от станции Астара до границы Ирана. Об этом сообщил Report начальник пресс-секретариата ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов.

По информации, работы начаты в сентябре и уже проложено 5 км железной дороги.

Так, уже построены четыре опоры и опорные стены трехпролетного железнодорожного моста над рекой Астара. Работы планируется завершить к концу года.

Напомним, что 20 апреля состоялась церемония закладки фундамента железнодорожного моста протяженностью 82,5 м над рекой Астара на азербайджано-иранской границе.

Россия, Иран и Индия 12 сентября 2000 года заключили в Санкт-Петербурге соглашение о международном транспортном коридоре Север-Юг. Соглашение вступило в силу 21 мая 2002 года после прохождения внутренних процедур в указанных государствах. Азербайджан присоединился к соглашению в сентябре 2005 года.