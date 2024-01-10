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Из Араза в водохранилище Гейдар Алиев будет обеспечена подача воды

Из Араза в водохранилище Гейдар Алиев будет обеспечена подача воды До конца 2024 года будет реализован проект по подаче воды из Аразского водохранилища в водохранилище Гейдар Алиев.
Инфраструктура
10 января 2024 г. 16:38
Из Араза в водохранилище Гейдар Алиев будет обеспечена подача воды

До конца 2024 года будет реализован проект по подаче воды из Аразского водохранилища в водохранилище Гейдар Алиев.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, для этого будут построены новая насосная станция и двойной трубопровод протяженностью 30 км. Тендерная процедура по этому проекту уже завершена, выделена соответствующая сумма для финансирования.

Прокладка водопроводной линии будет осуществляться в рамках ”Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы". В соответствии с планом мероприятий программы на финансирование этих и других инфраструктурных проектов первоначально выделено 44,680 млн манатов.

Таким образом, территории города Нахчывана, Бабекского и Кенгерлинского районов будут непрерывно обеспечены поливной водой.

Отметим, что в последние годы в связи с засухами на водохранилище Гейдар Алиев не удавалось накопить достаточных запасов воды. Это также вызвало серьезные проблемы с обеспечением питьевой и ирригационной водой в указанных районах, особенно в летние месяцы.

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Версия на английском языке Water to be supplied from Aras to Heydar Aliyev Water Reservoir
Версия на азербайджанском языке Arazdan Heydər Əliyev Su Anbarına su veriləcək

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