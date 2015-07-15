Ваези: Соединение железнодорожных сетей Ирана и Азербайджана является важнейшим приоритетом

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Состоялся телефонный разговор между министром экономики и промышленности Азербайджана Шахином Мустафаевым и министром связи и информационных технологий Ирана Махмудом Ваези.

Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim, во время разговора М.Ваези подчеркнул развитие отношений между двумя странами.

Он также отметил, что соединение железнодорожных сетей двух стран является важнейшим приоритетом.

Министры также обсудили взаимное сотрудничество в банковской, энергетической, социальных сферах, вопрос упрощения виз и экспорта иранских медикаментов в Азербайджан.