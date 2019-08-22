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Иран, Туркменистан, Казахстан и Азербайджан обсудили сотрудничество в железнодорожной сфере

Иран, Туркменистан, Казахстан и Азербайджан обсудили сотрудничество

Обсуждены вопросы сотрудничества в железнодорожной сфере между Ираном, Туркменистаном, Казахстаном и Азербайджаном. 

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, в рамках министерского форума в Туркменистане состоялась встреча замминистра дорог и градостроительства Ирана, директора железнодорожной компании Саида Расули  с официальными лицами Азербайджана и Туркменистана, ответственными за железнодорожную сферу. 

С.Расули провел встречу с министрами транспорта Азербайджана и Туркменистана, обсудив стратегии по сближению сотрудничества в сфере железных дорог. В целях претворения в жизнь решений, принятых на министерском форуме, было принято решение о создании Комитетов управления и развертывания всестороннего сотрудничества с прикаспийскими странами.

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