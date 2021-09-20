О нас
Report Georgia
Аудио новости

Индекс стоимости фрахта Baltic Dry достиг максимума за 12 лет

Индекс стоимости фрахта Baltic Dry достиг максимума за 12 лет Индекс стоимости фрахта Baltic Dry, отслеживающий цены на морские перевозки насыпных и навалочных грузов по всему миру, достиг максимума почти за 12 лет
Инфраструктура
20 сентября 2021 г. 21:02
Индекс стоимости фрахта Baltic Dry достиг максимума за 12 лет

Индекс стоимости фрахта Baltic Dry, отслеживающий цены на морские перевозки насыпных и навалочных грузов по всему миру, достиг максимальной отметки почти за 12 лет - с конца ноября 2009 года.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", значение индикатора в понедельник достигло 4 304 пунктов, увеличившись за день на 0,7% или 29 пунктов.

Рост индекса обусловлен общим восстановлением спроса на сырьевые товары и различными перебоями в поставках, в том числе в связи с нехваткой судов. В портах выстраиваются очереди на погрузку/разгрузку из-за карантинных мер, связанных с пандемией COVID-19, отмечают аналитики.

Подындекс стоимости аренды судов класса capesize, которые обычно используют для транспортировки железной руды и угля, увеличился в понедельник на 1% - до самой высокой отметки с декабря 2009 года.

Цена фрахта кораблей класса panamax, которыми перевозят, в частности, зерно, поднялась на 0,3% и достигла максимума более чем за две недели.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Названо число пассажиров, перевезенных в I полугодии AZAL в Грузию
Названо число пассажиров, перевезенных в I полугодии AZAL в Грузию
20 сентября 2021 г. 16:25
Как купить жилье в Азербайджане?
Как купить жилье в Азербайджане?
20 сентября 2021 г. 09:56
Контейнерные грузоперевозки в мире выросли на 323%
Контейнерные грузоперевозки в мире выросли на 323%
18 сентября 2021 г. 23:48
У водохранилища Гюней-Загалы прошла экологическая акция
У водохранилища "Гюней-Загалы" прошла экологическая акция
18 сентября 2021 г. 13:44
АDY Express принимает участие в работе международной конференции
ФотоАDY Express принимает участие в работе международной конференции
17 сентября 2021 г. 14:47
Британские компании могут использовать Азербайджан в качестве регионального хаба
Британские компании могут использовать Азербайджан в качестве регионального хаба
17 сентября 2021 г. 14:29
ВБ назвал требования к реализации нового дорожного проекта в Азербайджане
ВБ назвал требования к реализации нового дорожного проекта в Азербайджане
17 сентября 2021 г. 13:36
Российская компания запустила рейс по маршруту Нахчыван-Гянджа-Нахчыван
Российская компания запустила рейс по маршруту Нахчыван-Гянджа-Нахчыван
16 сентября 2021 г. 23:00
Президент выделил 5 млн манатов на реконструкцию автодорог в Баку
Президент выделил 5 млн манатов на реконструкцию автодорог в Баку
16 сентября 2021 г. 16:06
Президент выделил 8 миллионов манатов на строительство дорог в Уджаре
Президент выделил 8 миллионов манатов на строительство дорог в Уджаре
15 сентября 2021 г. 15:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi