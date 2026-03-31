    Ильхам Алиев утвердил изменения в стратегию по водным ресурсам

    • 31 марта, 2026
    Ильхам Алиев утвердил изменения в стратегию по водным ресурсам

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в Национальную стратегию по эффективному использованию водных ресурсов.

    Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующее распоряжение.

    Согласно документу, изменено распределение полномочий между ответственными структурами. В частности, по направлениям оценки данных с использованием современных программ, прогнозирования климатических воздействий, электронного геомоделирования водных источников, определения потребности в воде для экосистем (реки, озера, природные и искусственные водоемы), а также оценки водных ресурсов с учетом климатических факторов основным исполнителем теперь определено Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана.

    При этом Министерство экологии и природных ресурсов назначено в качестве другого исполнителя по данным направлениям.

    Ильхам Алиев Вице-президент Азербайджана Национальная стратегия по эффективному использованию водных ресурсов
    "Su ehtiyatlarından səmərəli istifadəyə dair Milli Strategiya" dəyişib
    Ilham Aliyev amends National Strategy on Efficient Use of Water Resources

    13:41

    Генпрокуратура прокомментировала дело об изнасиловании 65-летней женщины в Дашкесане

    13:36

    В Баку задержан мужчина по подозрению в убийстве брата

    13:26

    Италия не разрешила военным самолетам США использовать военную базу на Сицилии

    13:24

    В Азербайджане будет усилен контроль за созданием госпредприятий

    13:24

    В Азербайджане введен запрет на патентование методов клонирования человека

    13:20

    Кир Стармер принял Ахмеда аш-Шараа в Лондоне

    13:18

    Ильхам Алиев утвердил соглашения Азербайджана с Марокко и Сирией

    13:16

    В первый день апреля в Азербайджане ожидается до 25 градусов тепла

    13:13

    В Азербайджане вступают в силу новые правила пассажирских перевозок

