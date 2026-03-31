Ильхам Алиев утвердил изменения в стратегию по водным ресурсам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в Национальную стратегию по эффективному использованию водных ресурсов.

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующее распоряжение.

Согласно документу, изменено распределение полномочий между ответственными структурами. В частности, по направлениям оценки данных с использованием современных программ, прогнозирования климатических воздействий, электронного геомоделирования водных источников, определения потребности в воде для экосистем (реки, озера, природные и искусственные водоемы), а также оценки водных ресурсов с учетом климатических факторов основным исполнителем теперь определено Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана.

При этом Министерство экологии и природных ресурсов назначено в качестве другого исполнителя по данным направлениям.