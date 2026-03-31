    "Su ehtiyatlarından səmərəli istifadəyə dair Milli Strategiya" dəyişib

    Su ehtiyatlarından səmərəli istifadəyə dair Milli Strategiya dəyişib

    Prezident İlham Əliyev 10 oktyabr 2024-cü il tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Su ehtiyatlarından səmərəli istifadəyə dair Milli Strategiya"da dəyişiklik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı dövlət başçısı yeni sərəncam imzalayıb.

    Sərəncama əsasən, Strategiyada öz əksini tapmış məlumatların müasir proqramlardan istifadə əsasında qiymətləndirilməsi və iqlim təsirlərinin proqnoz edilməsi, su mənbələrinin elektron geomodelləşdirilməsi, ekosistem (çay, göl, təbii və süni sututarlar) üzrə suya tələbatın müəyyənləşdirilməsi, iqlim amilləri nəzərə alınmaqla su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi tədbirləri üzrə əsas icraçı qurum Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin yerinə Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi, digər içraçı qurum isə əksinə müəyyən edilib.

    Ильхам Алиев утвердил изменения в стратегию по водным ресурсам
    Ilham Aliyev amends National Strategy on Efficient Use of Water Resources

