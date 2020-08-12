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Президент Ильхам Алиев ознакомился с доставленными в Баку "Лондонскими такси"

Президент Ильхам Алиев ознакомился с доставленными в Баку "Лондонскими такси" Глава государства был проинформирован о характеристиках новых такси
Инфраструктура
12 августа 2020 г. 15:36
Президент Ильхам Алиев ознакомился с доставленными в Баку Лондонскими такси
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100 отвечающих современным стандартам новых "Лондонских такси" модели TX с 6-местным салоном Общества с ограниченной ответственностью "Бакинская служба такси" при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий готовы к обслуживанию граждан.

Как сообщает Report, 12 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с новыми такси.

Глава государства был проинформирован о характеристиках новых такси.

Было отмечено, что в новых такси созданы полностью безопасные и комфортные условия как для водителей, так и для пассажиров.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev Bakıya gətirilmiş yeni "London taksi"ləri ilə tanış olub

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