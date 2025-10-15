Ильхам Алиев направил обращение участникам NUFA3
- 15 октября, 2025
- 11:39
Президент Ильхам Алиев обратился к участникам III Национального градостроительного форума Азербайджана (NUFA3), проходящего в Ханкенди.
Как передает корреспондент Report из Ханкенди, обращение зачитал председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев.
