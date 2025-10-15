Ильхам Алиев направил обращение участникам NUFA3

Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан с помощью БПЛА Происшествия

ЕС призвал Сербию сократить зависимость от России Другие страны

В парламенте Испании между премьером и лидером оппозиции произошла перепалка Другие страны

Эльчин Юсубов: В Карабах вложено более 65 млн манатов частных инвестиций Бизнес

В Самарканде пройдут заседания руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ В регионе

TƏBİB: Азербайджан готов принять иностранных пациентов в рамках развития медицинского туризма Здоровье

Эльгюн Джавадов: В сфере оздоровительного туризма наблюдаются положительные тенденции Туризм

UN-HABITAT поддерживает Азербайджан в создании климатоустойчивых городов вдоль Каспия Инфраструктура