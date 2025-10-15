Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев направил обращение участникам NUFA3

    Инфраструктура
    • 15 октября, 2025
    • 11:39
    Ильхам Алиев направил обращение участникам NUFA3

    Президент Ильхам Алиев обратился к участникам III Национального градостроительного форума Азербайджана (NUFA3), проходящего в Ханкенди.

    Как передает корреспондент Report из Ханкенди, обращение зачитал председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев.

