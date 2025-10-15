İlham Əliyev NUFA3 iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb
- 15 oktyabr, 2025
- 11:43
Prezident İlham Əliyev Xankəndidə keçirilən III Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumunun (NUFA3) iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb.
"Report"un Xankəndiyə ezam olunmuş əməkdaşının verdiyi məlumata görə, müraciəti Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev oxuyub.
