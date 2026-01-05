Azərbaycan Premyer Liqasında güc bölgüsü: "Qarabağ" evdə, "Sabah" səfərdə liderdir - ARAŞDIRMA
- 05 yanvar, 2026
- 11:23
Misli Premyer Liqasının ilk yarısında evdə və səfərdə ən çox xal toplayan komandalar bəlli olub.
"Report"un araşdırmasına görə, doğma meydanda qazanılan xallara görə "Qarabağ" liderdir.
Ağdam təmsilçisi 9 oyunda hesabına 20 xal yazdırıb. "Zirə" (9 oyun), "Sabah" və "Araz-Naxçıvan" (hər ikisi 8 oyun) 17 xalla növbəti sıralarda yer alıblar.
"Sumqayıt" (9 oyun) 13 xalla beşinci olubsa, "Turan Tovuz" və "Şamaxı" (hər ikisi 7 oyun, 10 xal) 6-7-ci yerləri bölüşdürüblər. Evdəki 8 qarşılaşmada 8 xal qazanan "Neftçi" 8-ci pillədə qərarlaşıb. "Qəbələ" 6 xalla 9-cu, "İmişli" 4 xalla 10-cu, "Kəpəz" 3 xalla (hamısı 7 oyun) 11-ci olub. Çempionatın autsayderi "Karvan-Yevlax" 1 xalla sonuncudur.
Səfərdə əldə olunan xallara görə "Sabah" birincidir. Valdas Dambrauskasın baş məşqçisi olduğu kollektiv 8 görüşdə 20 xal toplayıb. "Turan Tovuz" (8 oyun) 17 xalla 2-ci, "Qarabağ" (7 oyun) 16 xalla 3-cü sırada yer alıb.
"Sumqayıt" (7 oyun) 14 xalla 4-cü, "İmişli" (9 oyun) 13 xalla 5-ci, "Neftçi" (8 oyun) 12 xalla 6-cı, "Zirə" (7 oyun) 11 xalla 7-ci, "Şamaxı" (9 oyun) 10 xalla 8-ci, "Araz-Naxçıvan" (8 oyun) 9 xalla 9-cu, "Kəpəz" (9 oyun) 6 xalla 10-cu, "Karvan-Yevlax" (7 oyun) 5 xalla 11-ci, "Qəbələ" (8 oyun) 2 xalla 12-ci pillədədir.
Qeyd edək ki, 16 turdan sonra "Sabah" 37 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. "Qarabağ" 36 xalla ikinci, "Zirə" 28 xalla üçüncüdür. Növbəti sıralarda "Turan Tovuz", "Sumqayıt" (hər ikisi 27), "Araz-Naxçıvan" (26), "Neftçi" (20), "Şamaxı" (20), "İmişli" (17), "Kəpəz" (9), "Qəbələ" (8) və "Karvan-Yevlax" (6) qərarlaşıb.
XIV turun "Qəbələ" - "Turan Tovuz" qarşılaşması duman səbəbindən təxirə salınıb.