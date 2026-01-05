İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    "Samsung" Azərbaycanın planşet bazarındakı payının 33 %-ni itirib

    İKT
    • 05 yanvar, 2026
    • 11:48
    Samsung Azərbaycanın planşet bazarındakı payının 33 %-ni itirib

    Ötən ilin dekabr ayında Azərbaycanın planşet bazarında "Samsung"un payı 56,49 % təşkil edib.

    "Report"un "Statcounter" agentliyinin son hesabatına istinadən verdiyi məlumata görə, bu, noyabr ayına nisbətən 7,31 faiz bəndi çox, bir il əvvəlki göstərici ilə müqayisədə isə 27,6 faiz bəndi azdır.

    Beləliklə şirkətin bazar payı illik ifadədə 33 % azalıb.

    İkinci pillədə qərarlaşan "Apple"ın bazar payı aylıq 0,61 faiz bəndi, illik isə 16,58 faiz bəndi artaraq 23,33 % təşkil edib.

    Üçüncü pillədəki adları açıqlanmayan brendlərin bazar payı aylıq 0,08 faiz bəndi azalaraq, illik isə 4,69 faiz bəndi artaraq 6,69 % olub.

    Növbəti pillədə qərarlaşan "Xiaomi"nin bazar payı aylıq 6,68 faiz bəndi azalaraq, illik isə 2,11 faiz bəndi artaraq 5,53 % təşkil edib.

    Statcounter planşet bazarı Samsung Apple Xiaomi

    Son xəbərlər

    12:18

    Ötən ay Bakıdan bölgələrə 155 minə yaxın sərnişin daşınıb

    İnfrastruktur
    12:15

    Emin Əmrullayev Kürdəmirdə vətəndaşları qəbul edəcək

    Elm və təhsil
    12:12

    Sabah hava yağmursuz keçəcək

    Ekologiya
    12:03

    Rusiya aeroportlarında 20-dən çox uçuş gecikir

    Region
    12:02

    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatının mükafat fondu bəlli olub

    Fərdi
    11:57

    Azərbaycanda közərmə lampaları mərhələli şəkildə dövriyyədən çıxarılır

    Energetika
    11:56

    Özbəkistanda ən böyük yataqlardan birində neft sızması baş verib

    Region
    11:53

    "Araz-Naxçıvan"da baş məşqçinin köməkçilərindən biri italiyalıdır

    Futbol
    11:48

    "Samsung" Azərbaycanın planşet bazarındakı payının 33 %-ni itirib

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti