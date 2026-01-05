"Samsung" Azərbaycanın planşet bazarındakı payının 33 %-ni itirib
İKT
- 05 yanvar, 2026
- 11:48
Ötən ilin dekabr ayında Azərbaycanın planşet bazarında "Samsung"un payı 56,49 % təşkil edib.
"Report"un "Statcounter" agentliyinin son hesabatına istinadən verdiyi məlumata görə, bu, noyabr ayına nisbətən 7,31 faiz bəndi çox, bir il əvvəlki göstərici ilə müqayisədə isə 27,6 faiz bəndi azdır.
Beləliklə şirkətin bazar payı illik ifadədə 33 % azalıb.
İkinci pillədə qərarlaşan "Apple"ın bazar payı aylıq 0,61 faiz bəndi, illik isə 16,58 faiz bəndi artaraq 23,33 % təşkil edib.
Üçüncü pillədəki adları açıqlanmayan brendlərin bazar payı aylıq 0,08 faiz bəndi azalaraq, illik isə 4,69 faiz bəndi artaraq 6,69 % olub.
Növbəti pillədə qərarlaşan "Xiaomi"nin bazar payı aylıq 6,68 faiz bəndi azalaraq, illik isə 2,11 faiz bəndi artaraq 5,53 % təşkil edib.
Son xəbərlər
12:18
Ötən ay Bakıdan bölgələrə 155 minə yaxın sərnişin daşınıbİnfrastruktur
12:15
Emin Əmrullayev Kürdəmirdə vətəndaşları qəbul edəcəkElm və təhsil
12:12
Sabah hava yağmursuz keçəcəkEkologiya
12:03
Rusiya aeroportlarında 20-dən çox uçuş gecikirRegion
12:02
Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatının mükafat fondu bəlli olubFərdi
11:57
Azərbaycanda közərmə lampaları mərhələli şəkildə dövriyyədən çıxarılırEnergetika
11:56
Özbəkistanda ən böyük yataqlardan birində neft sızması baş veribRegion
11:53
"Araz-Naxçıvan"da baş məşqçinin köməkçilərindən biri italiyalıdırFutbol
11:48